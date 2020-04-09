На Украине заявили о готовности к прекращению транзита российского газа

Москва, 9 апреля. Украина готова к худшему сценарию развития событий с «Северным потоком — 2», хотя и считает, что проект не успеют завершить раньше 2021 года. Об этом рассказал руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. По его словам, Киев готов к «нулевому транзиту».

«И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию», — подчеркнул он.

Как пишет издание Liga.net, Макогон уточнил, что украинская сторона не прекращает противодействовать строительству «Северного потока — 2», а также рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов и европейских государств.

Ранее стало известно, что голландское судно привлекут для завершения строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

Напомним, главными противниками проекта являются Украина и США. Киев выступает против «Северного потока — 2», поскольку в случае строительства газопровода страна лишится доходов от транзита российского газа, надобность в котором отпадет. Вашингтон же видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом.

В конце прошлого года Вашингтон ввел санкции против иностранных компаний, участвующих в проекте. Данное решение возмутило ЕС. Брюссель обратил внимание на то, что пострадавшие из-за американских санкций европейские компании никак не нарушали закон. Европейские промышленники в свою очередь обвинили Вашингтон в нечестной конкуренции и попытке вмешаться в европейскую энергетическую политику.