Эмбер Херд грозит три года тюрьмы за ложные показания против Джонни Деппа

Лос-Анджелес, 9 апреля. Актрисе Эмбер Херд грозит тюремный срок за ложные показания против Джонни Деппа в домашнем насилии.

Голливудскую актрису обвинили в подделке доказательств. Херд может оказаться за решеткой на 3 года, если в суде подтвердится заявление Деппа о том, что его бывшая жена самостоятельно нарисовала себе синяки для обвинения его в домашнем насилии.

Как отмечает издание International Business Times, в пользу версии актера на очередном судебном слушании выступила бывшая стилистка Херд — Саманта МакМиллен. Ее показания опровергают заявления актрисы о том, что синяки под глазами у нее появились из-за рукоприкладства Джонни Деппа.

«В течение дня 16 декабря 2015 года я ясно видела, что у Эмбер Херд не было никаких видимых следов, ушибов, порезов или травм на лице или любой другой части ее тела», — говорит стилист.

По словам юристов, если будет доказан факт фальсификации доказательств, то согласно УК штата Калифорния, Эмбер Херд может грозить до трех лет лишения свободы.

Джонни Депп подал иск о клевете против Херд в марте прошлого года. Судебные разбирательства между бывшими супругами продолжаются с 2016 года.

В феврале Джонни Депп представил суду записи с камер наблюдения, на которых запечатлено агрессивное поведение его бывшей жены. Суд изучил 87 видеороликов. По словам звезды Голливуда, бывшая супруга подвергала его оскорблениям и многократно прибегала к физическому насилию.