США планировали вторгнуться в Британию ради ее спасения от СССР

Лондон, 9 апреля. В годы холодной войны США рассматривали возможность вторжения в Великобританию, если Соединенное Королевство будет захвачено СССР. Об этом со ссылкой на рассекреченные архивные документы сообщает Daily Mail.

По данным газеты, американское военное командование опасалось захвата Великобритании «красными» и настаивало, чтобы адмиралтейство Соединенного Королевства помогло США подготовиться к контрнаступлению. Возможной советской экспансией на запад американцы обеспокоились, когда Иосиф Сталин после Второй мировой войны «агрессивно провел железный занавес вдоль границы восточного блока».

Главы британской разведки получили запрос на проведение топографических исследований побережья Великобритании от начальника военно-морских операций США в августе 1946 года. Данные требовались для определения мест, которые подходят для высадки американских войск. Операция по сбору топографической информации получила название «Песчаник».

Начальник объединенных операций генерал-майор Годфри Уайлдмэн-Лашингтон в 1951 году сообщил, что исследования идут полным ходом. В то же время он отметил, что применяемые методы были дорогостоящими, медленными и «не могли использоваться в некоторых недоступных армии районах».

«Тем не менее план продолжал разрабатываться до середины 60-х. К тому времени большая часть британского побережья была исследована. Каждый участок был тщательно нанесён на карту и сфотографирован, чтобы стало понятно, какие препятствия могут помешать американским грузовикам, джипам и бронетехнике», — цитирует материал RT.

Операция «Песчаник» завершилась в 1966 году, но эксперты надеются, что сохранившиеся записи и фотографии послужат в борьбе с эрозией прибрежных районов Великобритании.