Москва, 9 апреля. Представления о том, что те, кто перенес ветрянку или корь, имеют меньше шансов заразиться коронавирусом, не имеют под собой почвы, заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович.

По его словам, пока не появились вакцины или подтвержденные системы лечения коронавируса, надеяться можно лишь на собственный иммунитет. Медик также призывает соблюдать определенные меры безопасности, так далеко не у всех людей иммунитет способен перебороть заболевание.

«Если у человека нет хронических заболеваний, естественно, его иммунитет будет лучше бороться, чем у людей с хронической патологией», — объясняет Попович.

Он говорит, что существует множество факторов, негативно влияющих на иммунитет: недосыпание, недоедание, постоянный стресс и т. д. Также Попович развеял миф о том, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ якобы эффективна в борьбе с коронавирусом.

«На сегодняшний день это не более чем интересная гипотеза, она еще не до конца подтверждена, имеется только разрозненные данные и лабораторные, и эпидемические. То есть требуется время, чтобы подтвердить», — говорит иммунолог.

Специалист подчеркивает, что принятие антибиотиков в качестве профилактики коронавируса может нанести вред организму. Попович говорит, что они не лечат коронавирус, а лишь помогают справиться с попутными инфекциями. Более того, неправильно подобранные препараты могут вызвать грибок, дисбактериоз и другие неприятные эффекты.

Ранее гипотезу о том, что прививки БЦЖ сокращают количество летальных исходов выдвинули американские ученые. Согласно результатам их исследования, количество смертей и случаев заражения напрямую зависит от вакцинации БЦЖ. Западные вирусологи считают, что наибольший удар пандемия коронавируса нанесла странам, где эта прививка не была популярна.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.