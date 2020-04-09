Гудков довел Собчак до слез в эфире ее YouTube-шоу

Москва, 9 апреля. Шоумен Александр Гудков жесткой шуткой довел телеведущую Ксению Собчак до слез. Инцидент произошел в ходе YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Гудков признался ведущей, что его активно отговаривали от участия в программе. Свою позицию советчики объясняли нелицеприятными для Собчак доводами.

«Если ты пойдешь к Собчак, ты как бы измажешься. Вот такое мне произнесли слово. Но меня это даже больше завело. В тебе есть самоирония, что сейчас все реже случается», — заявил Гудков.

Во время программы собеседники обсудили тему допустимых границ в юморе, над чем можно посмеяться, а о чем шутить неприемлемо. Собчак предложила гостю сыграть в «Лигу плохих шуток», приводя примеры спорных острот, которые Гудков должен был оценивать.

Однако вскоре шоумен заявил, что хочет рассказать несколько своих неудачных каламбуров, часть из которых касались Собчак. В одной из шуток шоумен сравнил собеседницу с путаной.

«Чем Ксения Собчак отличается от путаны? Путана соглашается на все, если ей дать деньги, а Собчак — если отобрать», — пошутил Гудков.

Ведущая неожиданно эмоционально отреагировала на спорную остроту.

«Ну зачем ты так со мной? Я реально не понимаю, мне казалось, у нас хорошее интервью будет, Саш. Зачем ты так делаешь?» — спрашивала Собчак со слезами на глазах.

На этом первая часть шоу закончилась.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что мать Собчак Людмила Нарусова резко отчитала дочь и ее супруга, режиссера Константина Богомолова за пьянство во время стрима в Instagram.