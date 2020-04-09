Москва, 9 апреля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала рекомендации по улучшению практики гигиены рук для профилактики распространения коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Понимая, что COVID-19 передается от человека к человеку либо воздушно-капельным путем, либо через контакт, ВОЗ призывает всех уделить особое внимание вопросу гигиены рук», — говорится на сайте Роспотребнадзора.

В документе ВОЗ гигиена рук рассматривается как один из ключевых факторов профилактики передачи и распространения коронавируса. Также в нем содержится рекомендация для государств-членов ВОЗ по обеспечению всеобщего доступа к гигиеническим средствам для рук, включая их обязательное использование при входе и выходе из общественного транспорта, госучреждений и других публичных мест.

Ранее научный журналист The Guardian Филип Бол сообщил, что мужчины в большей мере подвержены коронавирусу, чем женщины. По его словам, одна из причин кроется во вредных привычках. Мужчины чаще употребляют алкоголь и табачную продукцию, чем женщины. Также они чаще игнорируют советы медиков, например, пренебрегают мытьем рук.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».