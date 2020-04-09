Доктор Комаровский развеял миф о «противовирусных» масках

Москва, 9 апреля. Доктор и телеведущий Евгений Комаровский развеял миф об эффективности «черных противовирусных» масок. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Комаровский утверждает, что медицинские маски никак не защищают от коронавируса. Он подчеркнул, что не является эффективным средством защиты даже «противовирусные многоразовые черные маски с угольными фильтрами, срок годности которых два месяца, и которые можно стирать».

«Маски с любыми фильтрами — это чистой воды развод», — резюмировал доктор.

Ранее Комаровский подчеркивал, что медицинские маски не защищают от заражения здоровых людей, они нужны для предотвращения распространения вируса от инфицированных. Он говорит, что единственным действительно эффективным средством защиты в условиях эпидемии является респиратор со сменными фильтрами.

Тот факт, что медицинские маски не способны защитить здоровых людей от коронавируса отмечал и врач Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор». Он также говорит о том, что маски используются только для того, чтобы оградить окружающих от потенциального заражения.

Недавно доктор Комаровский отмечал эффективность использования средства для мытья посуды в качестве дезинфекции рук. По его словам, это идеально подойдет для грубых мужских рук. Однако женщинам в случае использования средства для мытья посуды придется активно увлажнять кожу.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.