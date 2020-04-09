Ивлеева и Крид вылили на себя по ведру с майонезом и шпротами

Москва, 9 апреля. Настя Ивлеева и Егор Крид в прямом эфире вывалили на себя по ведру с майонезом и шпротами. Блогер и певец сделали это в рамках очередного прямого эфира в Instagram Ивлеевой.

Очередной эфир звезды шоу «Орел и решка» побил рекорд по количеству просмотров — более 850 тыс. Как и в случае с предыдущими участниками, среди которых были Филипп Киркоров, Максим Галкин, Ида Галич, Джаред Лето и другие, Ивлеева и Крид по очереди выполняли задания и отвечали на вопросы.

Тот, кто набрал наибольшее число неправильных ответов, должен был вылить на себя ведро с отвратительным содержимым — майонезом и шпротами. По итогам игры, звезды не смогли выявить проигравшего, поэтому поступили благородно и вдвоем решили вылить на себя майонез со шпротами.

Ранее в рамках своего Agentshow Land Настя Ивлеева поддержала во рту половой орган быка. Вместе с певицей Еленой Темниковой блогер поучаствовала в одной из рубрик шоу под названием «Трогательный рот». По правилам конкурса, участники должны угадать предмет на ощупь. Если этого сделать не получилось, то они должны поместить его в рот на 10 секунд. Среди предметов, не угаданных Ивлеевой, оказался бычий пенис. Ведущая предположила, что перед ней, скорее всего лежит жир, свиная или куриная кожа.