Токсиколог рассказал об опасности популярного средства дезинфекции

Москва, 9 апреля. Токсиколог, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал об опасности популярного средства дезинфекции — хлорной извести (хлорки).

«Да, действительно, все хлорсодержащие вещества могут уничтожать вирусы, причем не только этот конкретный, но и все остальные. Вопрос в том, что в домашних условиях мы не создадим такую концентрацию, которая будет обладать и антибактериальной, и антивирусной активностью. Именно по этой причине дома рекомендуется использовать другие средства, иначе просто будет нечем дышать», — цитирует Водовозова радио Sputnik.

Эксперт напомнил, что хлорка высокотоксична как в виде сухого вещества, так и в форме паров или растворов. Работать с хлорной известью следует в защитной маске, очках и перчатках.

Дома токсиколог рекомендует использовать средства на активном кислороде, спиртосодержащие вещества или другие варианты. Эксперт подчеркнул, что домашние дезинфицирующие средства должны быть более щадящими. Но в промышленных помещениях: магазинах, клиниках и больницах хлорсодержащие дезинфицирующие вещества вполне оправданы, заключил Алексей Водовозов.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в конце прошлого года в городе Ухань (КНР). К 9 апреля количество зараженных COVID-19 превысило в мире 1,5 млн человек, почти 88 тыс. заразившихся скончались, сообщает RT.

Ранее директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании вызывающего COVID-19 коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность». Бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.