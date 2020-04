Малышева показала, как самостоятельно проверить легкие на устойчивость к COVID-19

Слелайте эти тесты прямо сейчас! Эти тесты только для взрослых. 1️⃣ Обхватите шею руками. Если получилось, это здорово! 2️⃣ Надуйте шарик за 1 выдох. Диаметр шарика должен быть не меньше 15 см! 3️⃣ Сложите согнутые указательные пальцы вместе. Они не должны расходиться. ‼️Если эти тесты показали плохой результат, то скорее всего, у вас есть хронические заболевания легких, а значит, вы находитесь в группе риска. Для группы риска - обязательна самоизоляция!!! А если есть ожирение, переходите не здоровое питание. Карантины начинаются и заканчиваются, а жизнь продолжается! #коронавирус #еленамалышева

A post shared by Елена Малышева (@malysheva.live) on Apr 8, 2020 at 12:04am PDT