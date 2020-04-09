Москва, 9 апреля. Доктор и телеведущая Елена Малышева показала три домашних теста, которые помогут определить способность легких человека перенести коронавирус. Соответствующее видео она разместила в своем Instagram.

Первый тест заключается в обхвате шеи руками.

«Если вы не обхватили шею, если пальцы не сошлись, значит у вас есть ожирение, и не просто ожирение, а храп и остановка дыхания во сне», — говорит Малышева.

Она подчеркнула, что люди с такими симптомами находятся в группе риска.

Для второго теста необходимо надуть воздушный шар одним выдохом. Диаметр надутого шара должен составлять не менее 15 см. Если итоговый результат ниже, то это может свидетельствовать о заболевании легких.

Для третьего теста необходимо сложить вместе согнутые указательные пальцы рук. Если пальцы расходятся, то это может быть признаком наличия хронического заболевания.

«Это может быть хроническая обструктивная болезнь легких, это могут быть саркоидозы — болезней очень много», — подчеркивает медик.

Ранее Елена Малышева прокомментировала многочисленные советы по профилактике коронавируса. По ее словам, никакого профилактического лечения не существует. Она утверждает, что 80% людей переносят COVID-19 в легкой форме или вообще бессимптомно.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».