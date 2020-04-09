Аналитики перечислили самые прибыльные вакансии на «удаленке»

Москва, 9 апреля. В текущем месяце российские работодатели готовы платить наиболее высокие зарплаты за дистанционную работу специалистам по продажам, менеджерам по работе с клиентами, телемаркетологам. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что число вакансий для удаленной работы в марте выросло более чем на 70% по сравнению с февралем.

В этом месяце одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тыс. рублей в месяц. Потенциальный сотрудник должен иметь опыт взаимодействия с электронными торговыми площадками, разбираться в тендерной документации, а также обладать высокими навыками переговорщика.

На зарплату до 200 тыс. может рассчитывать специалист по работе с клиентами в компании, специализирующейся на оснащении лабораторий. Данная вакансия подразумевает дистанционную работу. Основное требование — опыт в продажах лабораторного оборудования от двух лет.

Консалтинговая компания в области государственных и корпоративных закупок будет готова платить телемаркетологу 130 тыс. рублей за дистанционную работу.

Много вариантов работы и для HR-специалистов. Менеджер по подбору массового персонала может зарабатывать до 100 тыс. рублей в месяц.

«Специалисты на «удаленке» сейчас могут зарабатывать не меньше, чем при работе из офиса», — сказано в исследовании «Работа.ру».

Ранее рекрутинговые компании сообщали, что вспышка коронавируса в России снизила спрос на профессии официантов, охранников, уборщиков и поваров. Аналитики портала HeadHunter отмечают, что одними из самых непопулярных вакансий по итогам марта стали официант, ивент-менеджер, горничная, секретарь и фитнес-тренер.