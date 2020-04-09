Брюс Уиллис побрил дочь налысо

Москва, 9 апреля. Дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, 25-летняя Таллула Белль Уиллис поделилась откровенным фото, для которого отец побрил ее практически налысо. Снимок девушка опубликовала в соцсети Instagram.

Фотографом выступила старшая сестра Таллулы Румер, а парикмахером – ее звездный отец Брюс Уиллис. Позже девушка опубликовала в Instagram видео, на котором актер бреет машинкой ее голову. При этом с боку у Таллулы остались «перышки» волос, в результате ее прическа напоминала хохлатого пингвина.

Во время откровенной фотосессии дочь Уиллиса позировала топлес. Румер не стала комментировать задумку сестры. Возможно, обритая голова должна была показать девушку еще более обнаженной и беззащитной.

Ранее Мать Таллулы Деми Мур обвинила бывшего мужа Эштона Кутчера в издевательствах, которые привели ее к алкоголизму. В своих мемуарах актриса написала, что однажды возлюбленный публично ее опозорил, опубликовав фотографию, на которой Мур запечатлена пьяной и наклонившейся над унитазом в нижнем белье. Снимок попал в Сеть в 2009 году и затем появился на страницах многих изданий.

Мур обратила внимание, что бывший супруг не видел ничего плохого в своем поступке. Он настаивал на том, что актриса обладает отличной фигурой, которую не стыдно показывать окружающим.

«Он считал это просто безобидной шуткой. На самом деле мне было очень стыдно», — призналась Мур.

Актриса добавила, что именно ее бывший муж виноват в развившемся у нее алкоголизме. Он хотел видеть с собой рядом «веселую и отвязную девчонку», написала Мур.