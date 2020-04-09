Участвующие в параде Победы танки оснащены защитой от коронавируса

Москва, 9 апреля. Российские танки Т-72Б3М и Т-90М, которые примут участие в параде Победы на Красной площади, оснащены средствами защиты от оружия массового поражения (ОМП), в частности от химического и биологического оружия, к которому относятся и вирусы, сообщает пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ).

«Все серийно выпускаемые УВЗ танки оборудованы коллективной системой защиты экипажа, обеспечивающей защиту от поражающих факторов ядерного взрыва, химического и бактериологического оружия», — сообщают в пресс-службе концерна.

По словам главреда журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, почти вся российская бронетехника оснащена средствами автоматической защиты от ОМП.

Он говорит, что на технике установлены датчики, фиксирующие наличие в окружающей среде признаков применения противником ОМП, которые автоматически активируют комплекс мер по защите экипажа.

«При ее включении происходит полная герметизация объекта. Закрываются переточные отверстия в перегородке моторно-трансмиссионного отделения», — объясняет Мураховский.

Затем включается автоматический нагнетатель воздуха фильтровентиляционной установки, который через фильтры снаружи подкачивает воздух. Эта система не пропускает отравляющие химические, биологические и бактериологические вещества.

Эксперт подчеркивает, что в таком состоянии экипаж Т-90 может действовать не менее суток.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.