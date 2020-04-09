МЧС дало рекомендации по предотвращению заражения коронавирусом

Москва, 9 апреля. Специалисты МЧС дали рекомендации по предотвращению заражения коронавирусом во время посещения продуктового магазина.

За продуктами следует ходить в то время, когда в магазине находится меньше всего посетителей. Следует стараться по возможности соблюдать дистанцию между людьми. Она должна быть не меньше двух метров. Входя в магазин, следует надеть одноразовые перчатки и защитную маску.

Специалисты подчеркивают, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица руками, которыми уже прикасались к тележке, корзинке или продуктам. Покупку лучше оплачивать приложением на смартфоне или картой, чтобы избежать контакта с кассиром и не прикасаться к купюрам.

Дома необходимо тщательно вымыть руки, продукты в пластиковой, металлической или стеклянной упаковке нужно промыть теплой водой с мылом. Это поможет смыть микробы. После этого следует еще раз вымыть руки и протереть поверхность, на которую выкладывались покупки.

Овощи и фрукты мыть необходимо очень тщательно. Помидоры, огурцы и зелень следует замочить в воде на 10-15 минут и промыть под проточной водой или с нейтральным моющим средством.

Ранее в Минздраве России объяснили рост числа зараженных коронавирусом среди россиян несоблюдением режима самоизоляции сразу после объявления нерабочих дней, сообщает «Газета.ру». По словам главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям министерства Елены Малинниковой, последний рост количества заболевших наступил через пять-восемь дней после «шашлыков».