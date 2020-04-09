Звезда «Девятых врат» Аллен Гарфилд скончался от коронавируса

Лос-Анджелес, 9 апреля. Американский актер Аллен Гарфилд скончался от коронавируса в возрасте 80 лет. Об этом у себя в Facebook сообщила его коллега Рони Блейкли.

«Покойся с миром Аллен Гарфилд, великий актер, который сыграл моего мужа в «Нэшвилле». Он умер от COVID-19. Соболезнования родным и друзьям», — сообщила актриса.

Аллен Гарфилд умер 7 апреля калифорнийской клинике. Кончину актера подтвердила его сестра Лоис Гурвиц.

Гарфилд снялся более чем в 100 фильмах и телешоу. Он наиболее известен благодаря ролям в фильмах «Бананы», «Разговор», «Клуб Коттон» и «Девятые врата».

Ранее от коронавируса на 70-м году жизни скончался американский актер Марк Блюм. Он известен по ролям в сериалах «Закон и порядок. Специальный корпус» и «Клан Сопрано», также он сыграл в известной комедии «Крокодил Данди».