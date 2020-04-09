Бочкарева «самоизолировалась» в лифте своего дома

Москва, 9 апреля. Актриса Наталья Бочкарева сообщила, что застряла в лифте во время режима самоизоляции. Об этом звезда рассказала подписчикам у себя в Instagram.

«Не поверите, но я только что застряла в лифте своего дома. Что тут скажешь... Самоизоляция, походу, обрела новые грани», — иронично отметила Бочкарева.

По ее словам, она покидает квартиру лишь в случае острой необходимости. В этот раз она застряла в лифте с пакетами продуктов — актриса выходила в магазин за покупками. Бочкарева написала, что такое с ней впервые, и что не знает, как себя вести в подобной ситуации. Артистка отметила, что механики не работают из-за карантина. Ответа дежурного диспетчера она также не услышала.

Судя по тому, что уже в следующем посте в Instagram она готовит ужин, актрисе видимо удалось дождаться помощи и выбраться из лифта.

Недавно Наталья Бочкарева заявляла, что пандемия коронавируса должна заставить людей задуматься. По ее словам, сложившаяся ситуация — это подходящее время, чтобы побыть изолированными от ежедневной суеты и переосмыслить собственную жизнь.

В начале марта Бочкарева дала первое интервью после громкого скандала с наркотиками. В интервью для YouTube-проекта «Ходят слухи» актриса рассказала о бесплодии, отношениях с детьми, гражданском браке и общественном мнении. Звезда отказалась беседовать о запрещенных веществах и связанным с ними скандалом.