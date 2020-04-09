Тимати пошутил о «прибыльной работе на дому»

Москва, 9 апреля. Известный под псевдонимом Тимати исполнитель Тимур Юнусов опубликовал на своей странице в Instagram шуточный текст о призывающих зарабатывать в интернете людях. Пост рэпер сопроводил семейным фото.

«Ой, а я вообще с малышом на руках зарабатываю 20 тысяч рублей в неделю. Разобрался за пару минут, можно даже со смартфона, ничего сложного нет: достаточно просто иметь доступ в интернет, пару часов в день и желание зарабатывать!!!» — пошутил о «прибыльной работе на дому» рэпер.

Певец сопроводил шуточный пост снимком, на котором сидит за ноутбуком в белоснежном костюме, а рядом в переноске лежит его сын Ратмир.

Подписчики артиста отметили, что женщины в декрете зарабатывают больше. Некоторые поклонники припомнили Тимати его друга Джигана и посоветовали сыграть в лотерею.

«Как-то маловато. Женщины по 50 тысяч поднимают с малышом», — отметил один из подписчиков.

«А ты попробуй в онлайн-лотерею. Я всегда жалела денег, но в этом лото можно бесплатно сыграть и просто проверить удачу», — посоветовала пользовательница.

«Джигана не переплюнешь», — заявил поклонник, отметив стильный внешний вид Тимати.

Ранее поклонники Тимати удивились новому видеоролику исполнителя, в котором у него отсутствуют татуировки, сообщила «Газета.ру». В ролике музыкант снимает себя в зеркале на камеру смартфона. Он отодвигает ворот футболки, демонстрируя свою грудь, которая ранее была украшена черными рисунками. Также он показывает свои руки, с которых тоже исчезли татуировки.