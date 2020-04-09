Россиян предупредили о новой волне интернет-мошенничества

Москва, 9 апреля. Онлайн-мошенники под благовидным предлогом похищают у россиян данные банковских карт и списывают деньги со счетов, сообщает представитель компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности.

По его словам, интернет-мошенники придумали новый способ незаконного присвоения денег. Они повторно обкрадывают людей, которые уже пострадали от хищения данных, обещая помочь им получить компенсацию за ущерб.

Схема «Двойной обман» получила широкое распространение именно в российском сегменте Сети. Злоумышленники притворяются представителями несуществующих организаций, вроде «Центра финансовой защиты» и втираются в доверие обманутых россиян.

Жертве высылают на почту или в мессенджер анкету, которую необходимо заполнить для получения компенсации. После «одобрения» от жертвы требуют небольшую оплату за услуги. При переходе к оплате требуется ввести полные данные банковской карты. Таким образом преступники полностью завладевают средствами на счете обманутых пользователей.

Специалисты по кибербезопасности выявили целую сеть связанных сайтов с так называемым «Единым центром возвратов». Несмотря на постоянные блокировки, ресурсы продолжают разрастаться.

Отмечается, что для того, чтобы вызвать доверие, преступники присылают жертвам страницы фейковых СМИ с интервью людей, которым якобы вернули деньги.

Ранее консультант по безопасности в Сети Cisco Алексей Лукацкий заявлял, что уровень доверчивости интернет-пользователей напрямую зависит от их материальной обеспеченности. По его словам, высокий уровень материального благополучия приводит к тому, что люди не так ответственно подходят к распоряжению своим бюджетом, в том числе, оставляя свои данные в Интернете.