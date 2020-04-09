Американку арестовали за то, что она облизала в магазине товаров на 1800 долларов 

Вашингтон, 9 апреля. Жительница Калифорнии арестована после того, как облизала в супермаркете товаров на сумму в 1,8 тыс. долларов. В условиях пандемии COVID-19 все эти товары нельзя вернуть в продажу.

Подозрительную покупательницу заметили во вторник в магазине Safeway в городе Саут-Лейк-Тахо. Администрация магазина позвонила в полицию, сообщив, что женщина «облизывает продукты». Правоохранители задержали в торговом зале 53-летнюю местную жительницу.

Пока полиция добиралась до магазина, неадекватная посетительница успела облизать несколько бутылок со спиртным, упаковок с мясом, а также украшения, которые она надела на руки. Магазину придется уничтожить всю облизанную продукцию из-за пандемии коронавируса, передает Ридус.

Известно, что женщину ранее уже задерживали. Однако из-за каких происшествий, не сообщается. В ожидании суда ей придется провести время в тюрьме.

В конце марта «Газета.ру» сообщала, что популярный блогер в сети TikTok под ником Larz был инфицирован COVID-19. Ранее он опубликовал видео, на котором облизывал унитаз. Данный флешмоб распространился в социальной сети на фоне пандемии коронавируса.

Отметим, во вторник США побили смертельный антирекорд: там за сутки от вызванных коронавирусом заболеваний скончались 1858 человек. Вскоре после этого вице-президент Майк Пенс заявил, что в стране появились признаки прогресса в борьбе с COVID-19.

Сейчас именно США являются в наибольшей степени пораженной коронавирусом страной. В общей сложности здесь подтверждена 401 тыс. случаев COVID-19, скончалось 13 тысяч человек.