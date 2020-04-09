Российские вирусологи рассказали о способности COVID-19 вызывать некроз мозга

Москва, 9 апреля. Российские вирусологи предупредили, что вызывающий пневмонию COVID-19 патоген способен проникать через гематоэнцефалический барьер и вызывать некроз тканей головного мозга .

По словам руководителя​ исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии, профессора Санкт-Петербургского​ политехнического университета Петра Великого Андрея Козлова, в нескольких статьях отмечено, что у ряда пациентов наблюдались эпилептические признаки или рассеянное сознание, хотя нарушений работы легких не было. Вместе с потерей вкуса и обоняния эти симптомы могут указывать на инфицирование тканей мозга коронавирусом.

Врачи из Детройта в конце марта описали случай некротической энцефалопатии у сотрудницы одной из авиакомпаний в США. Женщину в возрасте около 50 лет госпитализировали с лихорадкой и кашлем, однако у пациентки также наблюдалось спутанное сознание. У нее подтвердился диагноз CОVID-19, но из-за нетипичных симптомов женщине сделали КТ и МРТ.

Полученные изображения показали очаговые поражения в разных областях мозга, в том числе повреждение височных долей, функции которых связаны со способностью чувствовать запахи и вкусы, а также с восприятием, анализом и синтезом речи. Врачи диагностировали у нее острую некротическую энцефалопатию. Это редкое заболевание чаще всего развивается на фоне гриппа.

Дистрофическое поражение тканей мозга (энцефалопатия) может проявиться, когда клетки иммунной системы активно выбрасывают в кровь цитокины – участвующие в иммунных и воспалительных процессах сложные белки, заявил сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов.

«В избытке эти вещества способны повреждать стенки сосудов и вызвать кровоизлияния в мозг, что и приводит к развитию тех или иных неврологических симптомов (в зависимости от пораженного отдела). Также не исключено, что вирус может проникать сквозь гематоэнцефалический барьер непосредственно в мозговую ткань», — цитирует Карпова газета «Известия».

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в конце прошлого года в городе Ухань (КНР). Китайские власти считают, что за созданием смертоносного вируса стоят США. Некоторые эксперты согласны с утверждением Пекина и приводят свои доказательства. Бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин рассказал, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.