Шеф-повар Синицын раскрыл секреты «карантинной» кухни

Москва, 9 апреля. Самоизоляция из-за пандемии коронавируса привела к тому, что жители РФ стали больше времени проводить на кухне. Шеф-повар и автор YouTube-канала «Открытая кухня» Сергей Синицын поделился секретами «карантинной» кухни.

Пандемия ограничивает людей не только в движении, но и в выборе продуктов. Поэтому у многих россиян на полках ждут своего часа запасы закупленных заранее круп, консервов и макарон. Но шеф-повар отмечает, что даже ограниченный набор продуктов позволяет приготовить ряд интересных блюд.

«В первую очередь надо отталкиваться от тех продуктов, которые есть в холодильнике и на полке, а дальше уже пробовать использовать кардинально разные рецепты с тем, что имеете», — говорит Сергей Синицын.

Он отмечает, что сейчас наиболее подходящее время пробовать сочетания различных специй, а также научиться готовить из привычных продуктов новые блюда. По его словам, карантин закончится, а полученные знания и навыки останутся.

Синицын отмечает, что если включить фантазию, то даже надоевшая гречка может вызвать приятные эмоции.

«Лично я вспоминаю походные условия, когда мы в школе уходили в поход и там готовили гречку. В нее мы могли добавлять консервированных сардин или любую рыбу, которая делала эту кашу восхитительной и вкуснейшей. Такая каша становилась безупречной», — говорит шеф-повар.

По его словам, приготовление похожих блюд подарит прилив добрых эмоций и «унесет в путешествие».

Ранее известный повар и телеведущий Константин Ивлев поделился рецептами супов, которые можно приготовить в самоизоляции. Кулинар подчеркивает, что горячая еда — это необходимый пункт любого правильного обеда.