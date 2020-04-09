Хью Джекман дал советы, как сохранить форму во время карантина

Нью-Йорк, 9 апреля. Голливудский актер, австралиец Хью Джекман дал поклонникам советы, как оставаться в форме в условиях самоизоляции из-за пандемии COVID-19

«К сожалению, у нас в Нью-Йорке нет теннисных кортов, но зато есть кое-что, чего нет у вас, ребята. 15 этажей», — заявил Джекман и показал лестницу, по которой поднимался.

Во время пробежки по лестнице актер обращался к теннисисту Роджеру Федереру, который ранее продемонстрировал в Сети свои домашние тренировки.

Где именно Хью Джекман проводит карантин, неизвестно. Ранее американские таблоиды сообщали, что видели его вместе с супругой в Хэмптонсе, пригороде Нью-Йорка.

Ранее певица Билли Айлиш рассказала, как проводит время в самоизоляции во время пандемии коронавируса. 18-летняя артистка сообщила, что находится на карантине дома с родителями. По ее словам, она получает удовольствие от самоизоляции, потому что ей нравиться быть одной.

Певица также сказала, что у нее складывается впечатление, что сейчас все в Интернете сидят в FaceTime и общаются с друзьями. Она отметила, что после возвращения к нормальной жизни люди будут счастливы и благодарны.

Отметим, во вторник США побили смертельный антирекорд: там за сутки от вызванных коронавирусом заболеваний скончались 1858 человек. Вскоре после этого вице-президент Майк Пенс заявил, что в стране появились признаки прогресса в борьбе с COVID-19.

Сейчас именно США являются в наибольшей степени пораженной коронавирусом страной. В общей сложности здесь подтверждена 401 тыс. случаев COVID-19, скончалось 13 тысяч человек, передает «Газета.ру».