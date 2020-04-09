Медсестра рассказала о катастрофических последствиях эпидемии в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 9 апреля. Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых. О катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе медработница рассказала в соцсети Facebook.

По словам Масиас, в последние несколько дней она работает в импровизированной палате интенсивной терапии, в которой не хватает персонала и припасов. По словам медсестры, день за днем она поддерживает пациентов, пока те не умрут.

«Никто еще не покинул наше отделение, кроме как в мешке для трупов», — написала медик.

Медсестра отметила, что многие умершие были сильными, физически крепкими молодыми людьми без проблем со здоровьем.

«Те, кто даже работал в пяти местах одновременно, пока COVID-19 не убил их. Этот вирус убивает людей», — подчеркнула Масиас.

Медсестра призналась, что тяжело переживает за больных и тех, кто потерял близких. Она призвала прислушиваться к медицинским работникам, и принять ситуацию всерьез.

Нью-Йорк оказался в эпицентре пандемии коронавируса в США. Согласно последним данным, за минувшие сутки в штате скончались 779 человек, общее количество погибших достигло 6 268 человек.

По информации Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в США заразились почти 420 тысяч человек, скончались более 14 тысяч. Всего в мире COVID-19 заразились более 1,5 млн человек, сообщила «Газета.ру».

Ранее директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании вызывающего COVID-19 коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность». Бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.