Вашингтон, 9 апреля. Американские ученые провели исследование, в ходе которого установили, что большинство случаев заболевания диагностируются в зимние месяцы, что может указывать на период вероятного пика пандемии, сообщает MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные об эффективности вакцины против гриппа в штате Мичиган. За 10 лет исследования в исследовании приняли участи около 1,4 тыс. человек. В 2010 году ученые начали отслеживать распространение четырех коронавирусов человека (OC43, 229E, HKU1 и NL63), вызывающие симптомы у инфицированных. На данный момент они сосредоточены на изучении нового коронавируса SARS-CoV-2.

Исследователям удалось установить, что большая часть коронавирусных инфекций была выявлена в период с декабря по май и достигала пика в январе-феврале.

Сезонные коронавирусы связаны с SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, однако еще не известно, будет ли новый коронавирус вести себя аналогичным образом. Ученые надеются, что итоги их исследования помогут лучше прогнозировать развитие нынешней пандемии.

Ранее в ходе совещания президента России Владимира Путина с ведущими эпидемиологами и учеными страны стало известно, что вакцина против коронавируса может появиться в РФ уже в мае. По словам гендиректора центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, к 10 мая российские ученые закончат разработку готовой лекарственной формы вакцины для доклинических исследований.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».