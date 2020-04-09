Кличко похвастался 100 тыс. гривен штрафов, выплаченными киевлянами за-за коронавируса

Киев, 9 апреля. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько уже потратили на штрафы из-за нарушения режима самоизоляции жители столицы Украины.

По словам градоначальника, некоторым киевлянам пришлось потратить на штрафы уже более 100 тыс. гривен (около 278 тыс. рублей). Кличко отмечает, что правоохранительные органы составили более 600 административных протоколов.

«По нескольким взыскали в бюджет города уже 100 тыс. гривен. Эти средства взимают через суд. Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительные меры, — безответственные в отношении к себе и к окружающим. И потому — пусть платят», — заявил бывший боксер.

По его словам, власти Киева будут рассматривать послабление ограничительных мер только после того, как будет зафиксировано снижение динамики заболеваемости в городе.

Согласно последним данным, на Украине подтверждено более 1,6 тыс. инфицированных коронавирусом. Число летальных исходов достигло 52. Выздоровели 35 пациентов.

Ранее телеведущий и доктор Евгений Комаровский заявил, что на Украине есть 2 сценария окончания пандемии коронавируса на Украине. По словам врача, распространение заболевания остановится, когда появится вакцина от коронавируса. Комаровский утверждает, что она появится не раньше, чем через 1,5 года. Согласно второму сценарию, вирус перестанет распространяться, когда у 90% населения будет иммунитет.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.