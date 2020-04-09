Разрыв миномета «Молот» привел к гибели украинского военного

Киев, 9 апреля. Один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения из-за разрыва 120-миллиметрового миномета «Молот» при попытке обстрела западной окраины Донецка. Об этом накануне сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

По данным ведомства, задачу обстрелять район поселка шахты «Трудовская» поставил минометному расчету командир 28-й отдельной механизированной бригады Максим Марченко. Но произошел разрыв канала ствола 120-миллиметрового миномета «Молот»

«В результате происшествия старший солдат погиб на месте, еще трое военнослужащих получили ранения», — отметили в Управлении Народной милиции ДНР.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что, по словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, обмен пленными между республикой и Украиной по формуле «10 на 8» пройдет до начала пасхальных праздников.