Сидящая на карантине актриса Ходченкова показала содержимое своего холодильника

Москва, 9 апреля. Актриса Светлана Ходченкова во время шоу Александра Цыпкина «На гречке дома» показала содержимое своего холодильника, в котором, как оказалось, вместо еды хранятся косметические маски.

В ходе разговора по видеосвязи актриса показала вид из своей квартиры на 71-м этаже. А позже открыла свой холодильник. Выяснилось, что, вместо еды, у Ходченковой в нем хранятся только косметические маски и бутылка шампанского.

«Ты будешь смеяться по поводу запасов еды, но я, наверно, как многие, решила не поддаваться панике, запаслась только масками для лица», — пояснила актриса.

Ранее певица Билли Айлиш рассказала, как проводит время в самоизоляции во время пандемии коронавируса. 18-летняя артистка сообщила, что находится на карантине дома с родителями. По ее словам, она получает удовольствие от самоизоляции, потому что ей нравиться быть одной.

Певица также сказала, что у нее складывается впечатление, что сейчас все в Интернете сидят в FaceTime и общаются с друзьями. Она отметила, что после возвращения к нормальной жизни люди будут счастливы и благодарны. Но она добавила, что спустя три дня все будут опять «относиться к этому как к должному».

Отметим, международная организация Global Citizen проведет 18 апреля онлайн-концерт One World: Together At Home в поддержку борьбы с коронавирусом. В рамках онлайн-мероприятия выступят мировые знаменитости, среди которых Пол Маккартни, Элтон Джон, Билли Айлиш и другие.