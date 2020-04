Билли Айлиш призналась, что ей нравится самоизоляция

Москва, 9 апреля. Певица Билли Айлиш рассказала, как проводит время в самоизоляции во время пандемии коронавируса, передает NME.

18-летняя исполнительница говорит, что находится на карантине дома с родителями. По ее словам, она получает удовольствие от самоизоляции, потому что ей нравиться быть одной.

«Я люблю друзей, мне хочется с ними увидеться, я очень по ним скучаю, но в то же время сейчас мне хорошо. В одиночестве мне нормально — я люблю быть одна», — говорит Билли Айлиш.

Певица также сказала, что у нее складывается впечатление, что сейчас все в Интернете сидят в FaceTime и общаются с друзьями. Она отметила, что после возвращения к нормальной жизни люди будут счастливы и благодарны. Но она добавила, что спустя три дня все будут опять «относиться к этому как к должному».

Ранее сообщалось, что международная организация Global Citizen проведет 18 апреля онлайн-концерт One World: Together At Home в поддержку борьбы с коронавирусом. В рамках онлайн-мероприятия выступят мировые знаменитости, среди которых Пол Маккартни, Элтон Джон, Билли Айлиш и другие.

В марте стало известно, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и американская певица Билли Айлиш оказались популярнее в России, чем певица и телеведущая Ольга Бузова. Об этом свидетельствует рейтинг Google, в котором представлены самые популярные девушки среди российских интернет-пользователей.