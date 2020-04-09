Москва, 9 апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил о серьезных последствиях пандемии коронавирус для бюджета России. С заявлением глава правительства выступил на встрече с фракцией ЛДПР.

Премьер-министр отметил, что ситуация быстро меняется и проблемы нарастают. Даже принятые для поддержки экономики меры, «возможно, придется актуализировать».

«Мы для этого отслеживаем ситуацию в ежедневном режиме, реагируем немедленно, разрабатываем дополнительные решения по поддержке экономики», — рассказал Мишустин.

Он отметил, что власти рассчитывают на содействие депутатов и попросил парламентариев направить связанные с поддержкой экономики в условиях пандемии предложения как можно быстрее. При этом премьер-министр призвал не забывать, что в этом году Россия серьезно недополучит нефтегазовых и иных доходов, что станет очень серьезным ударом для бюджета.

Мишустин пояснил, что нужно все объективно спланировать, помочь бизнесу и решить задачу обеспечения федерального и региональных бюджетов.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в конце прошлого года в городе Ухань (КНР). Китайские власти считают, что за созданием смертоносного вируса стоят США. Некоторые эксперты согласны с утверждением Пекина и приводят свои доказательства.

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность». Бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.