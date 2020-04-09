Трамп сделал оптимистичный прогноз по ситуации с коронавирусом в США

Вашингтон, 9 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна приближается к моменту, когда ситуация с COVID-19 начнет возвращаться к норме.

«Вы видите цифры: мы подходим намного ближе к тому, чтобы наша страна вернулась в то состояние, в котором она находилась», — заявил он журналистам.

По оценкам главы Белого дома, победа над пандемией коронавируса может произойти «быстрее, чем думали некоторые люди».

Во вторник США побили смертельный антирекорд: там за сутки от вызванных коронавирусом заболеваний скончались 1858 человек. Вскоре после этого вице-президент Майк Пенс заявил, что в стране появились признаки прогресса в борьбе с COVID-19.

Сейчас именно США являются в наибольшей степени пораженной коронавирусом страной. В общей сложности здесь подтверждена 401 тыс. случаев COVID-19, скончалось 13 тысяч человек.

Как передавала «Газета.ру», Америка оказалась не готова к пандемии — нью-йоркским врачам, сражающимся с COVID-19, не хватает средств индивидуальной защиты, масок и перчаток. Главврач медцентра SUNY Уэйн Райли заявил, что медикам приходится заменять хирургические халаты мешками для мусора и дождевиками.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового китайского вируса во всем мире превысило 1,5 млн человек. Заболевание унесло жизни более 88,3 тыс. человек.