حصاد اخبار سوريا 8 أبريل: عثر الجيش العربي السوري على ورشة لإنتاج "الاحزمة الناسفة" ، حدث انفجار قوي في عفرين.

سوريا ، 8 أبريل: اكتشف الجيش العربي السوري ورشة إرهابية تحت الأرض للإرهابيين لإنتاج الأحزمة انتحارية في محافظة إدلب ، وقع انفجار قوي صباح اليوم في مدينة عفرين غرب حلب.

عثر الجيش العربي السوري في إدلب على ورشة تحت الأرض لإنتاج الأحزمة الانتحارية

عثرت عناصر الجيش السوري على مخبأ كبير يحتوي على ذخيرة بالقرب من قرية خان السبيل في محافظة إدلب.

وقال العقيد حدو ياسر "قبل شهر ، حرر جيشنا هذه المنطقة, بدأ الخبراء بالعمل على الفور - بدأوا في البحث عن بقايا المسلحين حتى يتمكن سكان هذه المنطقة من العودة".

تقع القرية بالقرب من الطريق السريع M5 الذي يربط دمشق وحلب. تم اكتشاف مستودع ذخيرة به عشرات القنابل اليدوية والألغام الأمريكية المضادة للأفراد في أحد المخابئ. كما تم العثور على مفجرات ومتفجرات محلية الصنع و "أحزمة انتحارية".

وبحسب الجيش السوري ، كان في هذا المكان "مصنع صغير" لإنتاج هذه الأحزمة والمتفجرات.

تم تدمير المخبأ بتفجير مسيطر عليه. في الوقت الحالي ، يعمل خبراء المتفجرات السوريون الذين تم تدريبهم من قبل متخصصين روس على إزالة الألغام.

يقول العقيد السوري "سنعمل حتى النهاية لنجعله المكان آمن للعودة و أنه يمكنك توقع أي شيء من المسلحين"

كما لاحظ الجيش العربي السوري انه تم إخفاء الذخيرة في جميع أنحاء القرية - في المنازل والطوابق السفلية والآبار. بعد التطهير الكامل ، سيتمكن المدنيون من العودة إلى منازلهم.

حدث انفجار قوي في محافظة حلب

في وسط عفرين بمحافظة حلب وقع انفجار صباح اليوم. قام مجهولون بتركيب قنبلة بدائية بجوار خزان غاز. تسبب الانفجار القوي بإلحاق أضرار مادية بالسيارات المجاورة ، ولكن لم تقع إصابات بين المدنيين.

ألقت قوات الأمن التابعة للجيش الوطني السوري التي طوّقت مكان الحادث ، باللوم على المسلحين الأكراد من قوة تحرير عفرين .

الجيش الروسي والتركي يقومان بدورية مشتركة ثالثة في إدلب

قال رئيس وزارة الدفاع التركية ، خلوصي أكار ، إن دورية مشتركة جرت في محافظة إدلب السورية بمشاركة الجيشين الروسي والتركي.

ووفقاً له ، قام الجيش الروسي والتركي بدورية أخرى في منطقة التصعيد في إدلب. وأضاف أن الدوريات المشتركة للجيش الروسي والتركي ستستمر.

وكذلك صرح مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا إن الجيش الروسي والتركي قام بدوريات على طول الطريق السريع M-4 في محافظة إدلب. وشاركت طائرتان من طراز BTR-80s ، بالإضافة إلى سيارة النمر المدرعة ، في الدوريات. تم التحكم في حركة الدوريات الجوية بواسطة الطائرات بدون طيار الروسية

الجيش العربي السوري قضى على الخلاية النائمة لداعش

أجرى الجيش العربي السوري عملية ضد الإرهاب غرب دير الزور.

استكشف الجيش العربي السوري بالاشتراك مع قوات القدس الإيرانية وبدعم من القوات الجوية السورية ، صحراء البادية السخنة عند تقاطع الحدود الإدارية بين محافظتي الرقة ودير الزور. خلال الغارة ، تم تدمير ملاجئ وسيارات الدولة الإسلامية (داعش) المحظورة في روسيا ، وتم القضاء على العديد من الإرهابيين. كما عزز الجيش السوري تواجده العسكري في جنوب غرب المحافظة ، حيث زاد عدد هجمات "الخلاية النائمة" لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).