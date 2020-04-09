Очевидец поделился страшными подробностями пожара в доме престарелых в Москве

Москва, 9 апреля. Москвич Ярослав Мельников, ставший очевидцем пожара в доме престарелых, поделился подробностями происшествия, передает «РЕН ТВ».

Мужчина находился в хостеле поблизости, когда услышал звук пожарных сирен. Он выбежал на улицу и начал помогать эвакуировать пожилых людей из дымящегося здания.

«Много эвакуировали людей, помогал, чем мог. Страшно, очень страшно», — говорит Ярослав.

По словам москвича, забежав в здание, он увидел огонь и людей, просивших о помощи.

«Людей просто выносили. Помогали, таскали инвалидные коляски, одеяла, теплую одежду. Естественно, была паника», — рассказывает об увиденном мужчина.

Напомним, что в Москве загорелся дом престарелых, расположенный по адресу: 3-я Мякининская улица, 12. В результате пожара погибли 4 человека, 10 пострадали. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в подвале. По факту инцидента открыто уголовное производство.

Ранее ФАН публиковал видео эвакуации пострадавших с места происшествия. На кадрах видно, как спасатели помогают выбраться из дымящегося здания постояльцам. На помощь пожилым людям пришли и очевидцы возгорания.

В тот же в подмосковном Долгопрудном произошло возгорание на территории завода тонкого органического синтеза. Загорелась кровля трехэтажного здания типографии. Как сообщает RT, жертв и пострадавших в результате пожара нет.