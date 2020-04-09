Москва, 9 апреля. Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и может подавлять размножение коронавируса в клеточных культурах до 48 часов, выяснили австралийские ученые. Итоги исследования опубликованы в научном издании Antiviral Research.

В лабораторных условиях было проанализировано действие ивермектина на зараженные коронавирусом клетки, куда они добавили препарат спустя 2 часа после заражения. Выяснилось, что благодаря одной дозе препарата спустя 24 часа количество вирусной РНК снизилось на 93%, а через 48 часов — на 99%.

«Спустя 48 часов этот эффект увеличился до 5000-кратного снижения вирусной РНК в обработанных ивермектином клетках по сравнению с контрольными образцами. Это указывает на то, что применение этого препарата привело к потере практически всего вирусного материала», — отмечают австралийские ученые.

Подчеркивается, что при этом ивермектин не оказал токсичного влияния на образцы клеток. Исследователи надеются, что их открытие поспособствует прогрессу в разработке лекарства от коронавируса.

Ранее японские ученые обнаружили изменения легких у пациентов, которые переболели коронавирусом без симптомов. Исследователи обнаружили у таких больных «эффект матового стекла», передает «Газета.ру».

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».