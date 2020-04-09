Мишустин ответил на предложение Жириновского сократить ЕГЭ до одного экзамена

Москва, 9 апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал дискриминацией возможность сокращения ЕГЭ до одного экзамена.

На встрече с премьер-министром по видеосвязи лидер ЛДПР Владимир Жириновский озвучил предложение сократить количество ЕГЭ до одного.

Мишустин в ответ сообщил, что передаст предложение министру просвещения Сергею Кравцову и предложит ему обсудить эту тему с фракцией ЛДПР. При этом глава правительства отметил, что это изменение может расцениваться как дискриминация.

«Вопрос одного экзамена тут, конечно, дискриминация. Я вам скажу откровенно, что мои дети учатся дистанционно сейчас и, если им преподают, а они учатся, то многие хотят сдать ЕГЭ. Мы в этом что, ограничены? Здесь нужно, Владимир Вольфович, подумать. Я просил бы, чтобы мы с вами более системно поговорили на эту тему», — заявил он.

Напомним, 27 марта Министерство просвещения по причине распространения коронавируса приняло решение о переносе сроков ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. Сроки начала основного госэкзамена (ОГЭ) для девятиклассников также перенесены на 9 июня.

Ранее Кравцов заявил, что проведение ЕГЭ в России не будет отменено даже на фоне распространения коронавируса. Как передавали «Известия», по его словам ведомство совместно с Рособрнадзором подготовило новый проект расписания проведения единого государственного экзамена, согласно которому первый экзамен начнется 8 июня.

Как сообщала «Газета.ру», Министерство просвещения озвучило рекомендации, согласно которым в регионах России, где ситуация с эпидемией коронавируса COVID-2019 не слишком благоприятна, школьники могут завершить обучение по окончании третьей четверти. Предусматривается перенос части общеобразовательной программы нынешнего учебного года на следующий. Оговаривается также, что решающее слово в принятии мер остается за руководством каждого региона.