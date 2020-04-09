Реаниматолог рассказала о страшной особенности протекания коронавируса

Москва, 9 апреля. Кардиолог-реаниматолог московской ГКБ № 15 им. Филатова Ирина Ильенко рассказала об особенностях протекания заболеваний, вызванных коронавирусом у пациентов, передает «Правмир».

Данная клиника была переоборудована под прием инфицированных коронавирусом. Как отмечает медик, число пациентов за минувшую неделю выросло с 25 до 282 человек. Ильенко говорит, что многие больные из реанимационного отделения находятся на ИВЛ. По словам реаниматолога, в сутки к ним поступает около 100 человек, при этом иногда число госпитализированных доходит и до 200.

Врач озвучила страшную особенность протекания болезни у пациентов. Она осматривала женщину в возрасте 50-60 лет, жаловавшуюся, что ей тяжело дышать. У нее была диагностирована небольшая пневмония и ее решили отправить на КТ, для уточнения данных.

«Смотрим результаты томографии – а там легких нет! В труху! И я теперь понимаю, почему ковидные, у кого пневмония, умирают один за другим! Они с тобой разговаривают, а легких у них уже нет!», — рассказывает Ирина Ильенко.

Медик подчеркивает, что сейчас важно оставаться на режиме самоизоляции дома, чтобы не допускать чрезмерной нагрузки на медучреждения.

Ранее внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава РФ Елена Малинникова заявила, что рост числа инфицированных коронавирусом в России объясняется тем, что жители страны на сразу стали соблюдать режим самоизоляции после объявления нерабочих дней, передает «Газета.ру».

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.