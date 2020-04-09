Сотрудников горевшего в Москве дома престарелых увезли в СК РФ для дачи показаний

Москва, 9 апреля. В ночь на четверг 19 сотрудников пансионата для пожилых людей и пенсионеров «Третий Возраст», где в результате пожара погибли четыре человека, отвезли на допрос в региональное управление Следственного комитета РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

К зданию пансионата подъехал автобус. В нем находится 19 сотрудников дома престарелых. Выяснилось, что всех их везут в СК РФ для дачи показаний.

Напомним, около половины десятого вечера на цокольном этаже дома престарелых на 3-ей Мякининской улице, 12, возник пожар. На верхних этажах, предварительно, открытого огня не было, но здание заволокло дымом. На месте происшествия погибли два человека, еще двое позднее скончались в больнице. По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом.

По словам источника ФАН в экстренных службах региона, вероятной причиной пожара стало возгорание электрокабеля, которое произошло из-за короткого замыкания.