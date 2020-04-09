Экс-министр Абызов женился в СИЗО в условиях карантина

Москва, 9 апреля. Экс-министр Открытого правительства России Михаил Абызов 25 марта женился в СИЗО «Лефортово», сообщает ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.

«Члены ОНК посетили Абызова и выяснили, что он женился 25 марта в СИЗО «Лефортово», — говорит Мельников.

Ранее ФСИН ввела временный запрет на свидания с заключенными из-за риска распространения коронавируса в исправительных учреждениях. В СИЗО и колонии запрещен допуск посетителей с высокой температурой и тех, кто недавно прибыл из заграничных поездок.

По словам Мельникова, так как «Лефортово» изолятор федерального подчинения, ограничения на короткие свидания там могут не действовать.

«Газета.ру» ранее сообщала, что экс-министр подал заявление о заключении брака с бывшей стюардессой. У пары имеется общий ребенок.

Напомним, что Михаилу Абызову предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: «Мошенничество», «Организация преступного сообщества», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и «Легализация денежных средств».

В середине февраля стало известно, что бывший сенатор Рауф Арашуков и Михаил Абызов стали сокамерниками. Как сообщала член ОНК Марина Литвинович, «экс-сенатор рад новому соседу, им есть о чем поговорить». Арашуков, в свою очередь обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве.