Людей охватила паника во время возгорания в доме престарелых, ФАН публикует страшные кадры

Москва, 9 апреля. В момент возгорания в доме престарелых на 3-й Мякининской улице в западной части Москвы у людей возникла паника. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео, на котором запечатлены первые минуты происходящего.

На видео можно увидеть, как постояльцы дома престарелых в панике пытаются спастись. Люди ищут альтернативные пути выхода из дымящегося здания, в частности, напуганная женщина с криком спрашивает «где аварийный выход?». Оказавшиеся рядом неравнодушные граждане пытаются оказать помощь: своими силами спускают пострадавших с верхних этажей. Запечатлен и бегущий с одеялом в руках мужчина. На кадрах видно, как с окон здания валит дым.

«Воду давай, воду!» — кричит один из спасающих людей очевидцев.

Люди на балконах и из дымящихся окон кричат о помощи, что видно на кадрах.

На момент происшествия в доме престарелых находилось не менее 60 человек. 18 человек удалось спасти благодаря действиям сотрудников МЧС.

Напомним, что в результате пожара погибли 2 человека, 10 пострадали. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в подвале четырехэтажного здания.

Пожарным удалось ликвидировать огонь. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл на место пожара. По факту происшествия следователи открыли проверку.