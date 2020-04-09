Москва, 8 апреля. Вирус может находится во влажной среде несколько дней, а также несколько месяцев в морозильнике и холодильнике, заявил профессор и военный медик Николай Косенков.

Ранее известный американский медик Санджай Гупта поделился рекомендациями по дезинфекции приобретенных продуктов. Он отметил, что непосредственно процесс употребления пищи не занесет в организм коронавирус. Однако COVID-19 может задерживаться на поверхностях, например, пластике или металлических упаковках в течение трех дней.

Мнение западного коллеги подтвердил российский военный медик Николай Косенков. Специалист отметил, что вирус способен находиться во влажной среде несколько дней. В холодильных или морозильных камерах он сохраняется несколько месяцев. Он подчеркнул, что вирус не умирает на холоде.

«И здесь возникает вопрос, не приносим ли мы его из супермаркетов? Ведь могут быть больные покупатели, которые даже не подозревают, что они больны. Они могут трогать товары, которые упакованы, перекладывать их», — говорит Косенков.

Медик рекомендует обрабатывать упаковку купленных товаров уксусом или влажными полотенцами с мылом.

«Взяли из холодильника упаковку, думая, что она безопасна, потерли глаза, лицо рукой. Дальше уже догадываетесь, что будет», — отмечает доктор.

Также он посоветовал ходить в магазин не каждый день, а закупаться продуктами на продолжительный отрезок времени.

Ранее Министерство здравоохранения РФ в связи с пандемией рекомендовало работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми во время работы, передает RT. К таким работникам относятся продавцы и кассиры в магазинах и аптеках.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».