Сын президента Сербии заразился COVID-19

Белград, 9 апреля. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его сыну поставили диагноз COVID-19.

«Когда все это началось, мой Данило сказал, что сдаваться — не вариант. Мой первый ребенок заражен коронавирусом, клиническая картина такова, что его приняли в инфекционную больницу», — написал на своей странице в Instagram Вучич.

Он добавил, что не сомневается, что его сын победит вирус.

«Отец тебя любит и все тебя любят», — резюмировал президент в подписи к фото с сыном.

Согласно официальным данным ВОЗ на 8 апреля, в Сербии подтверждено 2447 случая инфицирования коронавирусом, скончался 61 пациент.

Отметим, в минувший понедельник военные специалисты из России начали борьбу с коронавирусной инфекцией в Сербии. Они провели техосмотр и подготовили технику, медицинское оборудование, средства защиты. Также российские специалисты изучили район предстоящих работ.

В первую очередь работы будут проводиться в двух важнейших больницах Белграда. Речь идет о клинике акушерства и гинекологии «Народный фронт» и медицинском клиническом центре имени Драгоша Мишевича, где изолированы и лечатся пациенты от коронавируса.

Во вторник, как передавал RT, российские военные врачи начали прием пациентов с подозрением на COVID-19 в центре Мишевича. Кроме того, еще пять врачебно-сестринских бригад направили на изучение эпидемиологической обстановки в пяти городах Сербии.