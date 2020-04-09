ФАН публикует фото и видео с места пожара в доме престарелых в Москве

Москва, 9 апреля. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места пожара в доме престарелых «Третий возраст», который расположен в Москве по адресу 3-я Мякининская улица.

На момент происшествия в четырехэтажном здании находилось 65 человек. Очевидцы сообщали о плотном задымлении, а также, что постояльцы пансионата звали о помощи из окон.

Напомним, что в результате пожара погибли 2 человека. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки в подвале здания. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

В настоящее время пожар ликвидирован.По данным спасателей, пострадали 10 человек. Следственный комитет возбудили уголовное дело по факту происшествия. Прокурор столицы Денис Попов взял на личный контроль проверку инцидента.