Российские власти вступились за гражданина РФ, находящегося в марсельской тюрьме

Москва, 8 апреля. Российский гражданин Михаил Ивкин, задержанный в ФРГ в 2018 году и выданный спустя месяц Франции, до сих пор пребывает в марсельской тюрьме. Пандемия коронавируса угрожает жизни россиянину, сообщает его адвокат Петр Куршин.

Как отмечает юрист, учитывая серьезность ситуации с коронавирусом, за россиянина вступились власти РФ. В частности, к французскому МИД обратились российские коллеги. Дипломаты запросили перевод Ивкина под домашний арест на время ожидания приговора суда, который состоится в этом или следующем году.

С аналогичной просьбой к генпрокурору Апелляционного суда города Экс-ан-Прованс, где находятся материалы дела Ивкина, обратился генконсул РФ в Марселе. Он обратил внимание на угрозу жизни задержанного россиянина из-за сложной эпидемиологической обстановки.

«Письмо МИД РФ датировано 30 марта, генконсула РФ — 31 марта. Скорее всего, оба документа в начале апреля были направлены французской стороне. Я полагаю, что в течение одной-двух недель у нас должно быть понимание», — говорит адвокат Ивкина.

По словам юриста, помощь оказали и депутаты Госдумы. Парламентарий от КПРФ Александр Ющенко подготовил и направил запрос генпрокурору суда-присяжных, а член ЛДПР Александр Шерин — главе МИД РФ Сергею Лаврову.

«Надо признать, что российские власти нас сегодня слышат и стараются помочь в рамках своих полномочий и компетенций. Понятно, что не все сегодня возможно ввиду ограничений, связанных с пандемией», — отмечает Куршин.

Также адвокат выразил надежду, что уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также окажет помощь в этом вопросе.

Напомним, что Михаила Ивкина подозревают в причастности к беспорядкам в Марселе во время чемпионата Европы по футболу 2016 года. Болельщик из РФ был внезапно задержан 2 года назад в Мюнхене.

Ранее ФАН сообщал, что россиянка Наталия Никитина также добивается перевода под домашний арест своего мужа Олега Никитина, который уже 7 месяцев находится под следствием в американской тюрьме за нарушение экспортного законодательства.