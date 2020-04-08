Жириновский предложил Мишустину вдвое сократить число чиновников 

Москва, 8 апреля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьер-министру Михаилу Мишустину для сохранения двухметровой дистанции вдвое сократить в стране число чиновников и депутатов.

Жириновский во время общения с Мишустиным по видеоконференции отметил, что «этот коронавирус не последний», и нам предстоит пережить еще ни один вирус. По его словам, необходимо постоянно соблюдать дистанцию, а также строить залы с учетом возможности сохранения дистанции.

«А для этого сократить чиновников в два раза, и депутатов. И ничего не изменится в стране, только лучше будет», — заявил лидер ЛДПР.

При этом он поднял проблему отсутствия дисциплины среди депутатов. По словам Жириновского, чиновники все еще жмут друг другу руку или целуются при встречи.

«Должна быть жесткая позиция — забыть рукопожатия навсегда», — заявил политик.

По данным на 8 апреля, в России зафиксировано 8 672 случая инфицирования коронавирусом, 70 человека скончались. В среду в Москве скончались еще семь пациентов с COVID-19, общее число умерших в столице достигло 38, передавал RT.

В среду прошло селекторное совещание глав российских регионов с президентом страны Владимиром Путиным. Глава государства обозначил новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, помощи предпринимателям и простым гражданам России, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.

Глава государства в ходе совещания призвал установить дополнительные выплаты для медиков, которые напрямую работают с больными вирусом нового типа. Помощь составит от 25 тыс. рублей для младшего медицинского персонала до 80 тыс. рублей для врачей, непосредственно работающих с инфицированными пациентами, передает «Газета.ру».