Доктор Комаровский рассказал, чем опасны прогулки в парках в период пандемии

Москва, 8 апреля. Доктор и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале рассказал, чем могут быть опасны прогулки в парках и на детских площадках во время карантина.

Как отмечает специалист, места, где люди могут касаться одних и тех же предметов, потенциально опасны.

«Когда по площадке ползает один ребенок с мамой и потрогает качели, а потом вы пришли на эти качели, то, естественно, вы можете контактным путем «заработать» коронавирус», — объясняет медик.

Также он подчеркнул, что существует опасность подхватить вирус просто сидя на скамейке в парке.

Ранее Евгений Комаровский заявлял, что медицинские маски не защищают здоровых людей от коронавируса. По его словам, маски необходимы для предотвращения распространения вируса от инфицированных. Специалист подчеркнул, что наиболее эффективным средством защиты от COVID-19 является респиратор со сменными фильтрами.

Также доктор Комаровский советовал сохранять физическую активность в течение продолжительных нерабочих дней. По его словам, находящимся на карантине людям следует чаще заниматься сексом, делать уборку и танцевать.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.