Молодая жена 71-летнего худрука «Ералаша» Грачевского родила ему сына

Москва, 8 апреля. Режиссер и основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский в четвертый раз стал отцом. Сына назвали Филиппом.

Для 71-летнего режиссера это четвертый ребенок. Как рассказал Грачевский в беседе с Пятым каналом, его 35-летняя супруга актриса Екатерина Белоцерковская чувствует себя хорошо. Ребенок родился здоровым.

«Радость большая, что девятимесячный марафон прошел удачно, все живы и здоровы. Жена счастлива. Жена рыдает от счастья. Ребенок хороший. На меня, говорят, похож очень. Он у нас такой гигант — 5,56 сантиметров, 3,83 килограмма», — сообщил Грачевский.

На своей странице в Instagram он опубликовал первые кадры из роддома после родов. На одном из снимков запечатлена уставшая, но довольная Катерина, на втором — сам Грачевский с новорожденным наследником.

Для Бориса Грачевского брак с Белоцерковской стал третьим по счету. Пара вместе с февраля 2016 года. Первая жена Галина подарила ему сына Максима и дочь Ксению. А вторая супруга Анна родила дочку Василису.

В середине марта Грачевский рассказывал, что его беременную жену приняли за школьницу.