Два человека стали жертвами пожара в доме престарелых в Москве

Москва, 8 апреля. При пожаре в пансионате для пожилых людей и пенсионеров «Третий Возраст» на западе Москвы погибло два человека, сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах. По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом.

Точное число находившихся внутри здания на 3-й Мякининской улице пока неизвестно, так как дом престарелых частный. Владельцы сообщают, что внутри было от 50 до 60 человек. Спасатели обходят территорию в поисках людей.

К настоящему времени пожар локализован.