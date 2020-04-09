Сирия, 9 апреля. В Идлибе сторонники «Хайят Тахрир аш-Шам» перекрыли дорогу конвою российской военной полиции. Сирийская армия в ходе рейда ликвидировала «спящую ячейку» ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Неизвестные взорвали цистерну с бензином на севере Алеппо. Боевики «Сирийской национальной армии» выпустили из тюрьмы в Ракке полевого командира ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели в Дейр-эз-Зоре рейд по поиску и ликвидации «спящих ячеек» ИГ; по неподтвержденным данным, потеряла четырех военнослужащих и ответила на провокации террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Сирийская национальная армия» (СНА): на севере Алеппо несет потери из-за междоусобных стычек между своими фракциями и демонтировала для перепродажи участок железнодорожных путей; в Ракке выпустила из тюрьмы бывшего полевого командира «Исламского государства»1.

ВС Турции: ликвидировали четырех курдских боевиков в Ракке; открыли огонь по опорным пунктам курдских боевиков в Алеппо и Хасаке; приступили к возведению нового наблюдательного пункта в Идлибе.

«Силы освобождения Африна»: подозреваются в установке СВУ на цистерну с бензином и подрыве автомобиля в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перекрыла трассу М4 на пути следования российско-турецкого конвоя на юге Идлиба и совершила серию провокаций, открыв огонь из ПТУРов по позициям сирийской армии.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1): подозревается в установке мины в Дейр-эз-Зоре; в ходе рейда сирийской армии в пустыне Бадия эс-Сухне лишилось «спящей ячейки» и нескольких единиц боевой техники.

Провинция Дамаск

Дамаск обратился к России за помощью в борьбе с распространением коронавируса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на посла Сирии в Москве Рияда Хаддада, запрос с просьбой предоставить защитные средства и оборудование был направлен в Министерство здравоохранения РФ. Кроме этого сирийские медики испытывают нехватку защитных костюмов и оборудования для проведения анализов и обследований. Во вторник государственно новостное агентство SANA со ссылкой на Министерство здравоохранения Сирии сообщило, что число зараженных SARS-CoV-2 в стране возросло до 19 человек. Из них три человека выздоровели, двое скончались.

Провинция Алеппо

В поселке Кафр-Насих взрыв заминированного автомобиля убил местного жителя, еще двое получили осколочные ранения. Как сообщает агентство Baladi Network, ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за установку бомбы, но «Сирийская национальная армия» обвинила в теракте боевиков из состава «Сил освобождения Африна». Их также обвиняют в подрыве цистерны нефти в городе Африн.

Днем подразделения ВС Турции открыли огонь по опорным пунктам курдских боевиков в районе поселений Айн-Дакна, Таль-Карах, Умм-аль-Хаш, Ахрас и Тель-Сусан. По данным агентства Alk Habour, в результате обстрела был ранен один ребенок. Мальчик по имени Мохаммед Амин получил осколочное ранение головы, после чего был доставлен в больницу в город Африн, где ему была оказана медицинская помощь.

По данным репортера SOHR, в поселке Наби-Хара боевики «Ахрар аш-Шам» совершили покушение на полевого командира группировки «Джейш ан-Нухба». С огнестрельным ранением и в тяжелом состоянии командира доставили в госпиталь в городе Африн. Конфликт между группировками возник на почве передела зон влияния и раздела изъятого у местных жителей имущества и скота. Столкновения также отмечались между членами «Джебхат аш-Шамия» и «Джейш аль-Ислам», группировки не сумели поделить дом в поселке Ашикибар. В деревне Басута конфликт внутри «Дивизии аль-Хамза» был спровоцирован неспособностью двух отрядов договориться о перевозке в регион партии контрабанды сигарет.

Источник также сообщил, что боевики «Сирийской национальной армии» демонтировали участок железной дороги у станции Майдан-Акбас, продав ее на лом на рынке в городе Азаз.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» провели рейд в поселке Ас-Суса. По информации портала Masar Press Net, в ходе рейда боевики обыскали несколько домов местных жителей. На фоне последних нападений неизвестных боевиков на блокпосты и патрули, SDF участили обыски гражданских лиц. Как правило, подобные рейды носят скорее показательный характер. Арестованных по подозрению в пособничестве террористам ИГИЛ удерживают в тюрьмах несколько месяцев незаконно, за неимением доказательств их действительно причастности, после чего отпускают на волю под давлением родоплеменных союзов.

Как передает агентство Al Masdar, на западе провинции сирийская армия провела антитеррористическую операцию. Подразделения САА совместно с иранскими отрядами «Кудс» и с поддержкой ВВС Сирии исследовали пустыню Бадия эс-Сухне на стыке административных границ провинций Ракка и Дейр-эз-Зор. В ходе рейда были уничтожены укрытия и транспорт запрещенного в РФ «Исламского государства», ликвидированы несколько террористов. Сирийская армия также усилила свое военное присутствие на юго-западе провинции, где выросло количество вылазок «спящих ячеек» ИГ.

В районе поселка Маадан на административной границе между провинциями Дейр-эз-Зор и Ракка произошло боестолкновение союзных сирийской армии ополчений с боевиками «Демократических сил Сирии». Как сообщает источник в сети Twitter (@Sada_AlSharqieh), курдские боевики открыли огонь по позициям бойцов Национальных сил обороны (NDF) и отрядов иранских бойцов «Кудс».

Провинция Идлиб

В рядах «Хайят Тахрир аш-Шам» в очередной раз произошли изменения. Как передал Telegram-канал «Вестник Дамаска», член «совета шуры» группировки - Абу Малик ат-Тали объявил о своём выходе из группировки по причине непонимания дальнейшего политического развития движения. Отметим, что осенью 2019 года внутри совета уже произошел раскол, когда сразу три члена совета выступили с резкой критикой главаря – Абу Мухаммада аль-Джулани. По их мнению, он допустил рост коррупции в группировке, которая привела к потере значительной части Идлиба.

На юге провинции сохраняется напряженность на линии разграничения сил правительственных войск и вооруженных группировок. Телеканал Jisr TV передал, что подразделения сирийской армии, дислоцированные в окрестностях города Маарет ан-Нуман, открыли огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» у поселения Аль-Фатыра и Сафухан, в ответ на обстрел своих позиций у деревни Флайфель. Разведывательные беспилотники ВВС Сирии были замечены над позициями боевиков после столкновения.

Как передает РИА Новости, в окрестностях освобожденного от террористов города Хан-ас-Субуль сирийские военнослужащие обнаружили схрон боеприпасов, откуда были изъяты ручные гранат, противопехотные мины производства США, кустарно изготовленная взрывчатка и пояса смертников. Предположительно, здесь же находился завод по производству СВУ и бомбоубежище и штаб, откуда террористы связывались с командным пунктом.

По информации агентство Baladi Network десятки турецких военнослужащих были направлены к поселку Ариха, где был возведен новый наблюдательный пункт. Общее количество пунктов Турции возросло до 57.

Источник также сообщил, что сторонники «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжили забастовку на участке М4, заблокировав проезд для российской части совместного российско-турецкого военного патруля. Демонстранты пропустили только турецких военнослужащих.

Провинция Ракка

Как передает новостное агентство Aleppo AMС, на севере провинции два бойца «Демократических сил Сирии» (SDF) подорвались на противопехотной мине. Взрыв прогремел у расположения 93-й бригады. Кем была установлена мина — неизвестно, но силы безопасности SDF «Асайиш» обвиняют во всем «спящие ячейки» запрещенного в РФ «Исламского государства».

Курдские медиаактивисты сообщают, что протурецкие боевики «Сирийской национальной армии» выпустили из-под стражи бывшего полевого командира «Исламского государства» Файсала Балу, также известного как Абу Ахмад. Террорист вернулся в свою деревню в Ракке, и как утверждают курдские источники, вместе с высокопоставленным терористом ИГ — Рахидом Юсефом, который сейчас числится в рядах «Сирийской национальной армии».

Министерство обороны Турции сообщило вечером, что турецкие спецподразделения нейтрализовали четырех боевиков «Рабочей партии Курдистана» или «Отрядов народной самообороны» (YPG) на севере провинции. Как сообщает ведомство, не указывая конкретно место столкновения, боевики планировали нападение в районе операции «Источник мира».

Провинция Хасака

На севере провинции турецкая армия и ее союзники из «Сирийской национальной армии» открыли огонь по опорным пунктам «Демократических сил Сирии» у поселков Абу-Расин и Тель-Тамр. Как сообщает агентство AL Masdar, в ходе обстрела были повреждены укрепления боевиков, но также был нанесен материальный ущерб домам местных жителей. Информации о жертвах среди гражданских лиц или в рядах SDF пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.