Роспотребнадзор не выявил случаев повторного заражения COVID-19 в России

Москва, 8 апреля. На сегодняшний день в России не зафиксировано случаев повторного заражения коронавирусом выздоровевших людей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день нет повторных случаев заражения. Если человек переболел один раз, то дальше он остается здоровым», — заявила Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Попова добавила, что за минувшие три месяца вирус «крайне мало» мутировал, что дает надежду на то, что разрабатываемые средства профилактики, включая вакцину, будут эффективны.

По словам главы Роспотребнадзора, эпидемическая ситуация по COVID-19 на территории России неравномерная. В связи с этим ограничительные меры в регионах должны основываться на объективной обстановке.

«Из-за этого жестко ограничивать или останавливать работу всех предприятий в субъекте, конечно же, оснований нет», — заявила она.

Тем, кому приходится ездить на работу в эти дни, Попова напомнила о жестком самоконтроле в соблюдении мер защиты. Необходимо закрывать органы дыхания, держать руки в чистоте, держать социальную дистанцию минимум полтора метра.

По данным на 8 апреля, в России зафиксировано 8 672 случая инфицирования коронавирусом, 63 человека скончались.

В среду прошло селекторное совещание глав российских регионов с президентом страны Владимиром Путиным. Глава государства обозначил новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, помощи предпринимателям и простым гражданам России, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.

В начале мероприятия глава государства подчеркнул, что действовать по единому шаблону в этой ситуации не только неэффективно, но и вредно. Главы регионов должны принимать адекватные и хорошо просчитанные профилактические меры, передает «Газета.ру».

Также в ходе совещания Путин поручил правительству с участием Центробанка подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Президент РФ подчеркнул, что программа должна позволить компаниям максимально сохранять занятость и доходы сотрудников.

Глава государства в ходе совещания призвал установить дополнительные выплаты для медиков, которые напрямую работают с больными вирусом нового типа. Помощь составит от 25 тыс. рублей для младшего медицинского персонала до 80 тыс. рублей для врачей, непосредственно работающих с инфицированными пациентами, передает RT.