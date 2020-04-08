СНА остановила отправку сирийских наемников в Ливию

Дамаск, 8 апреля. «Сирийская национальная армия» остановила отправку партии боевиков из группировок «Лива Султан Сулейман Шах» и «Лива Султан Мурад» в Ливию. Причиной стало малое количество боевиков, желающих сражаться за так называемое Правительство национального согласия. Об этом сообщает Step News Agency.

Как сообщает осведомленный источник Step News Agency, отправка боевиков за последнее время была отложена уже второй раз.

Объясняется это тем, что вооружённые группировки, входящие в состав СНА, исчерпали свои ресурсы, уже отправив на территорию Ливии большое количество бойцов.

Еще одна причина: сирийские группировки на территории Ливии несут большие потери убитыми и ранеными.

Однако, как отмечает источник Step News Agency, группировки обязаны отправлять в Ливию новые партии боевиков, чтобы обеспечить получение заработных плат от Турции.

Отметим, что на переброску Турцией сирийских наемников в Ливию не повлияла даже пандемия коронавируса. Ранее сообщалось, что для прибывающих сирийских новобранцев, вступающих в ряды боевиков ПНС, не организуют никаких карантинных процедур и проверок, несмотря на тот факт, что ранее в Триполи уже прибывали наемники, инфицированные COVID-19. Согласно расследованию американской журналистки Линдси Снелл, Турция не выделяет деньги Сирийской национальной армии на коронавирусные тесты. Она утверждает, что проведение тестов на COVID-19 среди боевиков стало бы непостижимой тратой ресурсов, необходимых для турецкого народа.