Сирия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Москва, 8 апреля. Сирия обратилась за помощью к России в связи с эпидемией COVID-19, сообщил сирийский посол в Москве Рияд Хаддад.

По его словам, сирийские власти обратились в Министерство здравоохранения России с просьбой предоставить им оборудование для выявления коронавируса, а также защитные костюмы и устройства для проведения анализов и обследований. Дамаск рассчитывает, что это поможет сирийцам в борьбе с коронавирусом, сообщил ТАСС.

Накануне агентство SANA со ссылкой на Министерство здравоохранения Сирии сообщило, что в республике число зараженных коронавирусом возросло до 19 человек. При этом среди них три человека выздоровели, также было зафиксировано два летальных исхода.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Китайские власти считают, что за созданием смертоносного вируса стоят Соединенные Штаты. Некоторые эксперты согласны с утверждением Пекина и приводят свои доказательства. Так, например, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.